Calcio Champions League – Vittoria al 90′ per l’Atletico: prima sconfitta europea per l’inter

Madrid ( Atletico Madrid – Inter 2-1) – Nella quinta giornata della fase a campionato di Champions League, l’Inter perde 2-1 al Metropolitano contro l’Atletico Madrid e subisce la prima sconfitta in Europa. A condannare i nerazzurri è un colpo di testa di Gimenez al 93′, quando il risultato sembrava ormai congelato. Dopo il derby arriva un’altra cocente delusione per l’Inter che in pieno recupero perde anche al Metropolitano. Sconfitta più indolore rispetto a quella con il Milan, ma la squadra di Chivu palesa i soliti limiti degli ultimi tempi: crea tanto e segna poco e paga a caro prezzo ogni piccola sbavatura. Il gol di Alvarez nasce da un recupero palla di Molina su Calhanoglu, che anche contro i cugini aveva commesso un errore simile in occasione del gol di Pulisic; quello di Gimenez da una dormita collettiva che consente al difensore, uno che la maggior parte dei suoi gol li fa così, di staccare tutto solo indisturbato e battere Sommer con un poderoso colpo di testa. Prima c’è stata una buona Inter per gran parte del primo tempo, dove ha creato diverse occasioni (soprattutto con Dimarco), e nei primi 10′ della ripresa, quando ha chiuso l’Atletico nella sua metà campo e trovato il meritatissimo pareggio. Simeone, però, è stato bravo a cambiare l’inerzia della partita pescando dalla panchina il talento di Griezmann, mentre Chivu non ha avuto la stessa risposta dai subentrati. Certo con un pizzico di attenzione in più si sarebbe potuto portare a casa un meritato pareggio, ma il calcio è spietato e se la fortuna non ti assiste ecco che la beffa è pronta che servita.

Atletico Madrid – Inter

Gol: 9′ Julian Alvarez , 9′ st Zielinski

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina (13′ st Pubill), Gimenez, Hancko, Ruggeri (23′ st Sorloth); G. Simeone, Barrios, Cardoso (14′ st Koke), Gallagher (14′ st Nico Gonzalez); Julian Alvarez, Baena (23′ st Griezmann). In panchina .: Esquivel, De Luis, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Galan, Raspadori. All.: D. Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski (20′ st Sucic), Dimarco (35′ st Luis Henrique); Lautaro Martinez, Bonny (20′ st Thuram). A disp.:J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito. All.: Chivu

Arbitro: Letexier (Francia)