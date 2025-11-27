Calcio Champions League – Vittoria dell’Atalanta in Germania: finisce 0-3

Francoforte ( Eintracht Francoforte – Atalanta 0-3) – I Nerazzurri colpiscono tre volte tra il 60′ e il 65′ e centrano la prima vittoria dell’era Palladino: la sblocca Lookman, poi arrivano i guizzi di Ederson e De Ketelaere.Bastano cinque minuti all’Atalanta per travolgere l’Eintracht Francoforte e centrare una vittoria importantissima per il percorso in Champions League della Dea e, soprattutto, per regalare a Raffaele Palladino la prima vittoria da tecnico nerazzurro. Dopo una prima frazione comunque vibrante, la Dea si scatena nella ripresa segnando tre goal tra il 60′ e il 65′. Tre autentiche fiammate che consentono agli orobici di salire a quota. micidiale. Il sigillo che sblocca la parita e rompe l’equilibrio lo firma Lookman al volo di sinistro, poi Ederson e De Ketelaere arrotondano il risultato mettendo il risultato in cassaforte con grande personalità. L’Atalanta sfonda a Francoforte e mette nel mirino la Top8.

Eintracht Francoforte – Atalanta

Gol: 60′ Lookman, 62′ Ederson, 65′ De Ketelaere

Eintracht (4-3-3): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud (70′ Batshuayi), Götze (70′ Skhiri); Doan (79′ Wahi), Burkardt (58′ Bahoya), Knauff (79′ Buta). All. Toppmöller

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (74′ Kolasinac); Bellanova, De Roon, Ederson (69′ Musah), Zappacosta (69′ Zalewski); De Ketelaere, Scamacca (69′ Krstovic), Lookman (82′ Sulemana). All. Palladino

Arbitro: Kavanagh (Inghilterra)