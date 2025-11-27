Eurolega Pallacanestro – La prima di Poeta è ok: battuto il Maccabi 88-102

Belgrado ( Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano 88-102) –Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Peppe Poeta sulla panchina dell’Olimpia Milano. Dopo i due successi da “supplente”, questa volta coglie la prima vittoria da capo allenatore vincendo contro il Maccabi Tel Aviv per 88-102. Le grandi prestazioni sono quelle di Shields e Brooks, capaci di brillare anche insieme, un’arma potenzialmente letale.La partita di Shields è totale (39 di valutazione) con 4/4 da 2, 3/7 da 3, 9/9 ai liberi, ma anche 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 6 assist che ne fanno l’MVP della gara. Brooks invece è perfetto da 3 punti con 5/8. Sotto canestro Milano recupera Nebo e Booker e questo cambia tanto nella gestione delle operazioni sotto canestro. Nebo mette insieme 11 punti con 7/7 ai liberi, Booker 8 punti con 4/4 da sotto.Per una sera, così, non deve fare neanche gli straordinari Ellis che chiude con 0/4 al tiro, ma comunque distribuisce 6 assist.

Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano

Parziali: (25-27, 48-54, 62-79)

Maccabi: Lundberg 3, Clark 10, Santos 8, Lavi 4, Walker IV 21, Sorkin 20, Brissett 4, Rayman 2, Dibartolomeo 6, Omoruyi, Blatt 10. Coach: Kattash.

Milano: Mannion ne, Ellis 1 (6 assist), Booker 8, Bolmaro 11, Brooks 20 (5/8 da 3), LeDay 10, Ricci 8, Flaccadori, Guduric 7, Shields 26 (7 rimbalzi, 6 assist), Nebo 11 (7/7 ai liberi), Dunston. Coach: Poeta.

Arbitro: Peruga, Vilius, Kowalski