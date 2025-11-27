Follia a Ivrea: picchia e tenta di accoltellare la compagna, arrestato

Ivrea (To) – Follia nella tarda serata di ieri, martedì 25 novembre, a Ivrea. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e picchiato la compagna di 45, al culmine di una lite.La donna sarebbe stata ferita anche con una coltellata alla testa: per fortuna le sue condizioni non sono però molto gravi, anche se è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118.Su quanto avvenuto ora indaga la procura di Ivrea, con la pm Maria Baldari, che intende procedere per tentato omicidio nei confronti del 37enne. Decisivo, per il pronto intervento delle forze delle ordine, la presenza di un testimone, che ha chiamato la compagna dicendo di far scattare l’allarme.Pare che non fosse la prima volta che l’uomo aggrediva la convivente, la quale però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. Fino a quanto successo nelle scorse ore.