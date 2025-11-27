Maxi sequestro di una sostanza chimica usata per lavorare cocaina ed eroina

Genova – La guardia di finanza e l’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato nel porto di Genova oltre 10 tonnellate di prodotto chimico industriale contenente circa 700 chili di permanganato di potassio, una sostanza frequentemente impiegata dalle organizzazioni criminali per la produzione di cocaina ed eroina.Durante il controllo, funzionari e militari hanno nutrito dubbi sulla regolarità dell’operazione commerciale e hanno richiesto l’intervento del laboratorio chimico delle dogane.Le analisi hanno confermato che nella miscela era presente una percentuale elevata di permanganato di potassio, pari a circa il 7% del totale, una quota facilmente estraibile attraverso procedimenti semplici. Questa caratteristica rendeva il prodotto potenzialmente utilizzabile per attività illegali.Il permanganato e altri precursori chimici sono infatti impiegati dai narcotrafficanti come reagenti, necessari a trasformare sostanze naturali in droghe d’abuso. Per essere commercializzati, questi composti devono essere tracciati e accompagnati dalle autorizzazioni preventive del ministero della salute, documentazione che l’importatore non possedeva