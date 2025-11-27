Spacca la vetrina con un tombino e tenta la fuga con 15 bottiglie: arrestato

Torino – È stato arrestato in flagranza un uomo di 40 anni che, poco dopo la mezzanotte, ha infranto la vetrata di un esercizio commerciale in corso Vittorio Emanuele II utilizzando un tombino rimosso dal manto stradale. L’episodio è avvenuto a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva appena prelevato 15 bottiglie di superalcolici dall’interno del negozio e si stava allontanando verso il vicino quartiere di San Salvario quando è stato intercettato dagli operatori della volante del Commissariato Centro. Gli agenti si erano diretti rapidamente sul posto dopo aver sentito l’allarme dell’attività. Il quarantenne è stato fermato durante la fuga e la refurtiva è stata recuperata per intero e restituita al titolare nella stessa notte. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato. Su di lui pendeva inoltre un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria di Bologna, eseguito al momento del fermo.