Tenta un furto in una concessionario: diciottenne arrestato

Tortona (Al) – Stava per rubare le auto da una concessionaria ma è stato bloccato pochi attimi prima. I Carabinieri di Tortona hanno arrestato un diciottenne che aveva forzato la porta secondaria dello stabile per introdursi negli uffici, recuperare chiavi e mettere in moto mezzi. Grazie all’allarme collegato con il 112, i militari sono arrivati sul posto e hanno rapidamente circondato l’edificio per impedire la fuga di chiunque si trovasse all’interno. I Carabinieri hanno poi scoperto il giovane accovacciato all’interno di un veicolo, con il volto travisato da un passamontagna. Dopo essere stato scoperto il giovane anziché arrendersi ha aggredito i militari provocando lesioni guaribili in 35 giorni. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di un coltello serramanico e delle chiavi di tredici auto presenti nella concessionario. Il diciottenne, nei confronti del quale è stato convalidato l’arresto con obbligo di firma, dovrà rispondere di furto, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.