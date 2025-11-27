Un ragazzo è stato trovato morto in un parco a Milano

Milano – Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto all’interno del parco Forlanini di Milano, estrema periferia Est della città. La drammatica scoperta è arrivata attorno alle 6.30, quando un passante ha segnalato il corpo del giovane senza vita.Sul posto, nei pressi del parcheggio di via Taverna, sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica ma per il ventottenne non c’era più niente da fare.Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi indagano per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime indicazioni, potrebbe trattarsi di un gesto volontario.