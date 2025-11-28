Episodi di violenza in un locale: disposta sospensione dell’attività per 15 giorni

Sale (Al) – In un locale di Sale, nelle ultime settimane, si sono ripetute aggressioni e, dopo l’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Tortona, in seguito a segnalazione al Questore di Alessandria, è scattata la decisione di procedere con la sospensione di 15 giorni della licenza con ulteriore stop di agibilità e autorizzazione allo svolgimento di spettacoli intrattenimenti. Il provvedimento è stato notificato questa mattina, Venerdì 28 Novembre, dai Carabinieri di Sale e dagli agenti della Polizia al titolare del locale. La stretta delle Forze di Polizia sul territorio ai luoghi di aggregazione e ai locali che si prestano alla commissione di atti di violenza e degrado punta a ripristinare la sicurezza per luoghi e persone, affinché si possa tornare a fruire di una movida sana e rispettosa, non solo di leggi e regolamenti ma anche e soprattutto del rispetto della persona.