In fiamme sulla strada, auto distrutta da un’incendio

Torino – Paura ieri mattina, 27 Novembre, per un automobilista, che stava viaggiando a bordo della sua Fiat bianca nella zona sud di Torino. La vettura, vicino all’ingresso della tangenziale, ha preso fuoco nella parte anteriore. La fiamme si sono rapidamente estese dal vano. motore al resto del veicolo, che è stato completamente distrutto e carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati a domare il rogo. Nel tratto si registrano disagi alla viabilità, per permettere le operazioni di spegnimento.