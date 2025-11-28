Incidente sul lavoro: operaio finisce nel Greto del Cerusa

Genova –Incidente sul lavoro intorno alle ore 8 di venerdì 28 novembre 2025 in via delle Fabbriche sopra Voltri. L’operatore di un camion impegnato a scaricare alcune piattaforme su un ponte è scivolato, forse perché un pezzo del mezzo ha ceduto, ed è finito nel greto del torrente Cerusa.Sono stati inviati i soccorsi con ambulanza della Croce Rossa Ponente e automedica Golf 5 e i vigili del fuoco con una missione partita in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell’operaio, di circa 40 anni, si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento, è uscito autonomamente dal greto del torrente ed è stato poi portato in codice giallo all’ospedale Galliera per un trauma a un braccio e uno alla schiena.