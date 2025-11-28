Litiga con un’automobilista davanti al supermercato e estrae una pistola: denunciato

Leini (To) – Un operaio 65 enne italiano di Moncalieri è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale per violenza aggravata e usurpazione di funzioni pubbliche per un episodio avvenuto a metà Novembre a Leini. Nel corso di una discussione con un’automobilista che aveva lasciato la sua auto in doppia fila, bloccando la sua Fiat Barchetta, davanti ad un supermercato, ha estratto improvvisamente una pistola puntandola contro la donna e qualificandosi come appartenente all’arma. La scena è avvenuta davanti a testimoni, che hanno chiamato il 112 e riferito quanto stava accadendo. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno ascoltato loro e anche l’automobilista indisciplinata, rimasta in stato di choc per quella reazione. Per sfortuna del millantatore a possedere quel tipo di auto non sono in tanti e così le ricerche sono state abbastanza rapide. Quando si sono presentati per notificargli la denuncia, i militari dell’arma hanno anche trovato la pistola giocattolo a cui era stato rimosso il tappo rosso, all’interno della vettura.

