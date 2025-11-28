Si getta nella cabina di comando: fermato e accompagnato in ospedale

Milano – Attimi di follia nella Stazione San Babila durante la serata di Mercoledì 26 Novembre. Un uomo prima è sceso sui binari della metro, interrompendo la circolazione dei treni della linea rossa.Poi quando un convoglio della M1 è arrivato in stazione, è andato in coda ed è entrato nella cabina destinata al conducente. Infine, dopo un parapiglia, è stato bloccato dalla security e fermato dalla Polizia locale. Tutto è iniziato intorno alle 19, quando l’uomo, visibilmente alterato, è sceso sui binari della stazione. Alcuni passeggeri hanno lanciato l’allarme e il servizio di vigilanza Atm è subito intervenuto. Nel frattempo l’uomo è risalito sulla banchina e , approfittando dell’arrivo del treno, è entrato nella cabina di guida posteriore. Secondo quanto trapelato, avrebbe forzato la serratura, rimanendo poi intrappolato all’interno della cabina. Per questo è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che lo hanno fermato e accompagnato per accertamenti al Policlinico. Il treno, riferisce Atm, non avrebbe comunque potuto muoversi. La cabina in coda al convoglio aveva i comandi disabilitati e l’uomo non avrebbe in alcun modo potuto azionare il mezzo. Inoltre i treni sono dotati di sistema di sicurezza multipli che impediscono qualsiasi manovra non autorizzata. La circolazione è rimasta bloccata per circa dieci minuti ed è poi ripresa normalmente.