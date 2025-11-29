Calcio Serie A – La doppietta di Yildiz fa esultare Spalletti: la Juve vince 2-1 sul Cagliari

Torino ( Juventus – Cagliari 2-1) – Kenan Yildiz si carica la Juventus sulle spalle e regala a Luciano Spalletti la prima vittoria casalinga. All’Allianz Stadium succede tutto nel primo tempo in cui, con una doppietta, il fantasista turco ribalta da solo il Cagliari, passato in vantaggio al 26′ con Sebastiano Esposito su travolgente incursione di Palestra dopo un erroraccio in controllo da parte di Kostic. Con questo risultato, i bianconeri restano settimi in classifica ma, a 23 punti, restano agganciati a -1 al treno europeo. I sardi di mister Piscane rimangono, invece, a quota 11.Al 23′ rapido contropiede degli ospiti con Palestra che mira la porta col sinistro. Conclusione leggermente deviata, quindi corner per i sardi. Passano appena tre giri di lancette e i ragazzi di mister Pisacane passano in vantaggio. Sebastiano Esposito insacca alle spalle di Perin su preciso invito di un ottimo Palestra. La partita si accende all’improvviso con l’immediato pareggio della Juventus. Thuram ruba un pallone agli avversari e serve Yildiz che da posizione ideale non sbaglia per l’1-1. Poco dopo Vlahovic si ferma per un infortunio. Spalletti dalla panchina chiama Openda. Al 37′ tiro a rimorchio di McKennie alto sulla traversa. Allo scadere dei due minuti di recupero del primo tempo ancora Yildiz esulta per la rete del raddoppio bianconero. Il turco infila Caprile con una stoccata mancina su assist di Kalulu. Si va negli spogliatoi sul 2-1 per i locali.

Juventus – Cagliari

Gol:26′ Esposito , 27′ Yildiz , 46′ pt Yildiz

Juventus (3-4-2-1): Perin ; Kalulu , Kelly , Koopmeiners ; McKennie , Locatelli , Thuram (70′ Miretti ), Kostic (46′ Cambiaso ); Conceicao (85′ Cabal ), Yildiz (85′ Openda ); Vlahovic (31′ David ). All. Spalletti.

Cagliari(4-5-1): Caprile ; Zappa , Deiola , Luperto , Obert (53′ Idrissi ); Palestra , Adopo (81′ Gaetano ), Liteta (53′ Prati ), Folorunsho (81′ Kilicsoy ), Esposito (69′ Felici ); Borrelli . All. Pisacane.

Arbitro: Crezzini