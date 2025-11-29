Calcio Serie A – Milan batte la Lazio e conquista la testa della classifica

Milano ( Milan – Lazio 1-0) –Ennesima vittoria di Allegri per 1-0, che batte di misura la Lazio rispondendo ai successi di Juventus e Como. In attesa di Roma, Napoli e Inter, la vetta di Serie A è Rossonera, dopo una gara con la rete decisiva arrivata con il primo tiro nello specchio.Primo tempo dallo sbadiglio facile per il pubblico di San Siro: il pericolo maggiore lo crea lo stacco di Gila, disinnescato da un Maignan ancora scintillante e in versione derby. I rossoneri lasciano l’onere del comando agli avversari, che però non capitalizzano un possesso quanto mai sterile: Zaccagni non sorprende Maignan, sempre attento e in controllo della situazione. Di Tomori l’unico ‘squillo’ della squadra di Allegri.La musica cambia nella ripresa, quando in campo torna un Milan che è il lontano parente di quello ‘ammirato’ nella prima metà: triangolazione Saelemaekers-Fofana-Tomori, con quest’ultimo che si traveste da ala e firma l’assist per il tap-in vincente di Leao. Il portoghese, sull’onda dell’entusiasmo, sfiora anche la doppietta: stavolta Provedel respinge l’assalto. La partita di Fofana termina al 65′: problema all’inguine da valutare nelle prossime ore.La possibile svolta per i biancocelesti accade in pieno recupero: il VAR richiama all’on field review Collu per un possibile calcio di rigore in favore dei capitolini, ma a salvare Pavlovic (braccio fuori sagoma sul tiro di Romagnoli) è un fallo subìto poco prima. Espulsi Allegri e Ianni, vice di Sarri.

Milan – Lazio

Gol: 52′ Leao

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , Gabbia , Pavlovic ; Saelemaekers , Fofana (65′ Loftus-Cheek ), Modric , Rabiot , Bartesaghi ; Nkunku (82′ Ricci ), Leao . Allenatore: Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel ; Marusic , Gila , Romagnoli , Pellegrini (85′ Tavares ); Guendouzi , Vecino (62′ Dele-Bashiru ), Basic (85′ Noslin ); Isaksen (70′ Pedro ), Dia (62′ Castellanos ), Zaccagni . Allenatore: Sarri

Arbitro: Collu di Cagliari