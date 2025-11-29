Calcio Serie A – Prima vittoria casalinga del Grifone: Genoa batte Verona 2-1

Genova ( Genoa – H.Verona 2-1) – Il Genoa per ritrovare la vittoria dopo due pareggi e mettere la testa fuori dalla zona retrocessione e il Verona per assaporare finalmente quel successo non ancora arrivato in campionato, firmando al contempo il sorpasso in classifica: a prevalere è la linea Rossoblù, con la cura De Rossi che funziona sempre di più. Eppure, l’inizio delle danze è di stampo gialloblù grazie all’illusione firmata Belghali: nella coda del primo tempo Colombo pareggia prima che, nella ripresa, Thorsby completi l’operazione remuntada che vale ai padroni di casa la seconda vittoria in campionato e una bella boccata di ossigeno, in attesa delle altre partite. Per l’Hellas, da oggi all’ultimo posto e ancora a secco come la Fiorentina (che deve ancora giocare), la notte è sempre più buia e la panchina di Zanetti sempre più traballante.

Genoa – H.Verona

Gol: 21′ Belghali , 40′ Colombo , 61′ Thorsby

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (85′ Sabelli), Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo (67′ Ekhuban), Vitinha (72′ Masini). All.: De Rossi

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali (81′ Oyegoke), Niasse (81′ Al Musrati), Gagliardini, Bernede (66′ Sarr), Bradaric (30′ Frese); Giovane, Mosquera (66′ Orban). All. Zanetti

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. Ravenna)