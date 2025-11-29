Calcio Serie A – Tre punti che sanno di Europa per il Como: battuto 2-0 il Sassuolo

Como ( Como – Sassuolo 2-0) – ll Como 1907 ha centrato oggi il 12º risultato utile consecutivo, conquistando i tre punti in casa contro il Sassuolo.Il Como aggancia momentaneamente Inter e Bologna a 24 punti: 2-0 al Sassuolo che porta le firme di Douvikas e Moreno. Altra grande prova di Nico Paz.Tasos Douvikas ha sbloccato la gara al 14’, trovando il suo terzo gol stagionale in mischia in area di rigore e portando i Lariani all’intervallo avanti 1–0.Nella ripresa, il trequartista argentino Nico Paz ha firmato al 54’ il suo quinto assist stagionale per il primo gol di Alberto Moreno, diventando così il primo nella classifica assist e raggiungendo la vetta anche in quella dei marcatori di Serie A. La sfida si è chiusa sul 2–0, con il Como che ha registrato il sesto clean sheet stagionale. Il capitano Lucas Da Cunha ha inoltre raggiunto le 100 presenze in BiancoBlu.

Como – Sassuolo

Gol: 14’ Douvikas, 53’ Moreno

Como 1907: Butez, Vojvoda (59’ Posch), Diego Carlos, Ramon, Moreno, Caqueret (59’ Da Cunha), Perrone (91’ , Addai (82’ Kuhn), Paz, Rodriguez (59’ Baturina), Douvikas. În panchina.: Vigorito, Čavlina, Kempf, Valle, Morata, Van Der Brempt, Cerri. All. Cesc Fabregas

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (82’ Candè), Thorstvedt, Matic, Kone (82’ Iannoni), Berardi (51’ Volpato), Pinamonti (68’ Moro), Laurientè (68’ Fadera). In panchina .: Satalino, Zacchi, Cheddira, Coulibaly, Odenthal, Macchioni, Frangella, Pierini. All.: Fabio Grosso

Arbitro: Marchetti (Sezione di Ostia Lido)