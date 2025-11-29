Calcio Serie B -La Virtus Entella spreca il doppio vantaggio e si fa recuperare: finisce 3-2 per il Catanzaro

Catanzaro ( Catanzaro – Virtus Entella 3-2) –È stata una partita dalle mille emozioni quella tra Catanzaro e Virtus Entella, vinta per 3-2 dalla formazione calabrese.Due volte in vantaggio, i chiavaresi si sono fatti due volte rimontare ed alla fine sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Senza Tiritiello, fermato alla vigilia da un lieve infortunio, Chiappella ha scelto Moretti per la difesa e la coppia formata da Guiu e Russo in attacco. La Virtus Entella è partita benissimo ed è passata in vantaggio con Franzoni al 14’, perfetto nel trasformare il rigore concesso dall’arbitro per una trattenuta di Brighenti ai danni di Russo. La reazione del Catanzaro è stata immediata ed al 28′ la squadra di casa ha pareggiato con Cassandro di testa. La Virtus Entella si è riportata in vantaggio grazie ad uno splendido tiro dal limite di Bariti al 33’, ma al 44’ il Catanzaro ha nuovamente pareggiato i conti con Pontisso, a segno dal dischetto dopo che l’arbitro aveva punito con il rigore un tocco di Benali ai danni di Favasuli.La formazione chiavarese ha perso la partita ad inizio ripresa, quando è entrata in campo con un atteggiamento troppo passivo, consentendo alla squadra di casa di prendere costantemente le redini del gioco. Il forcing dei calabresi è stato premiato dal colpo di testa vincente di Iemmello al 57’, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-2.In classifica la Virtus Entella resta così ferma a quota 15. I chiavaresi torneranno in campo lunedì 8 dicembre per affrontare al Sannazzari lo Spezia. Mancherà Marconi, destinato alla squalifica.

Catanzaro – Virtus Entella

Gol:13′ pt Franzoni , 27 pt Cassandro , 32′ pt Bariti , 43′ pt Pontisso; 11′ st Iemmello

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini (1′ st Bettella), Brighenti; Favasuli, Rispoli, Petriccione (35′ st Alesi), Pontisso (22′ st Buglio), D’Alessandro (22′ st Frosinini); Cisse, Iemmello (28′ st Pittarello). In panchina: Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Oudin, Buso, Di Francesco. Allenatore: Aquilani

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Bariti, Guiu Vilanova (35′ st Ankeye), Marconi; Russo (19′ st Debenedetti), Parodi, Franzoni (1′ st Karic), Di Mario, Dalla Vecchia (35′ st Fumagalli); Moretti (19′ st Portanova), Benali. In panchina: Del Frate, Siaulys, Palomba, Nichetti, Lipani, Bottaro. Allenatore: Chiappella

Arbitro: Tremolada