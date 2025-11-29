Calcio Serie C -A Lanini risponde Ferro: Lumezzane – Novara finisce 1-1

Lumezzane ( Lumezzane – Novara 1-1) – Pareggia a Lumezzane il Novara che passa in vantaggio salvo poi essere raggiunta nella ripresa.Piemontesi in vantaggio al 37′ del primo tempo grazie a Lanini su una grossa disattenzione della retroguardia del Lumezzane. Il pareggio dei padroni di casa giunge al 25′ della ripresa con Ferro che in sforbiciata, dopo un rimpallo, mette in rete un servizio di Napolitano. A una manciata di minuti dal fischio finale Caccavo approfitta di uno errore della difesa del Novara, salta il portiere ma viene steso da una spallata di Cannavaro (cartellino rosso) a ridosso della linea dell’area di rigore. Per il Football Video Support (il Var della Serie C) il fallo è però fuori area di rigore e si riparte con un calcio di punizione dal limite. Nel recupero proteste del Lumezzane per tre contatti in area che l’arbitro, e Il FVS , non ritiene fallosi.
Lumezzane – Novara
Gol: 37′ Lanini, 70′ Ferro
Lumezzane: 50 Drago, 2 Deratti (62′ 95 Motta), 3 Pagliari ((46′ 17 De Marino) 67′ 27 Napolitano), 4 Paghera, 8 Rocca 10 Malotti, 19 Rolando (62′ 7 Ferro), 20 Caccavo, 21 Iori (62′ 11 Ghillani), 23 Moscati (C), 29 Gallea
In panchina: 1 Filigheddu, 12 Battagliola, 5 D’Agostino, 30 Cantamessa, 37 Ferretti, 39 Serpa, 41 Scanzi
Allenatore: Emanuele Troise
Novara: 1 Boseggia, 7 Lanini (68′ 9 Alberti), 8 Di Cosmo, 10 Donadio (VC) (68′ 36 Arboscello), 11 Ledonne (78′ 23 Morosini), 15 Khailoti (89′ 6 Citi), 17 Dell’Erba, 26 Lorenzini (C), 28 Cannavaro, 71 D’Alessio (46′ 72 Agyemang), 99 Basso. In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 3 Lartey, 4 Malaspina, 21 Ranieri, 65 Cortese, 70 Valdesi, 90 Perini. Allenatore: Andrea Zanchetta
Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro