Calcio Serie C -A Lanini risponde Ferro: Lumezzane – Novara finisce 1-1

Lumezzane ( Lumezzane – Novara 1-1) – Pareggia a Lumezzane il Novara che passa in vantaggio salvo poi essere raggiunta nella ripresa.Piemontesi in vantaggio al 37′ del primo tempo grazie a Lanini su una grossa disattenzione della retroguardia del Lumezzane. Il pareggio dei padroni di casa giunge al 25′ della ripresa con Ferro che in sforbiciata, dopo un rimpallo, mette in rete un servizio di Napolitano. A una manciata di minuti dal fischio finale Caccavo approfitta di uno errore della difesa del Novara, salta il portiere ma viene steso da una spallata di Cannavaro (cartellino rosso) a ridosso della linea dell’area di rigore. Per il Football Video Support (il Var della Serie C) il fallo è però fuori area di rigore e si riparte con un calcio di punizione dal limite. Nel recupero proteste del Lumezzane per tre contatti in area che l’arbitro, e Il FVS , non ritiene fallosi.

Lumezzane – Novara

Gol: 37′ Lanini, 70′ Ferro

Lumezzane: 50 Drago, 2 Deratti (62′ 95 Motta), 3 Pagliari ((46′ 17 De Marino) 67′ 27 Napolitano), 4 Paghera, 8 Rocca 10 Malotti, 19 Rolando (62′ 7 Ferro), 20 Caccavo, 21 Iori (62′ 11 Ghillani), 23 Moscati (C), 29 Gallea

In panchina: 1 Filigheddu, 12 Battagliola, 5 D’Agostino, 30 Cantamessa, 37 Ferretti, 39 Serpa, 41 Scanzi

Allenatore: Emanuele Troise

Novara: 1 Boseggia, 7 Lanini (68′ 9 Alberti), 8 Di Cosmo, 10 Donadio (VC) (68′ 36 Arboscello), 11 Ledonne (78′ 23 Morosini), 15 Khailoti (89′ 6 Citi), 17 Dell’Erba, 26 Lorenzini (C), 28 Cannavaro, 71 D’Alessio (46′ 72 Agyemang), 99 Basso. In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 3 Lartey, 4 Malaspina, 21 Ranieri, 65 Cortese, 70 Valdesi, 90 Perini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro