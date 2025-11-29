Calcio Serie C – Pari tra Forlì e Bra: i piemontesi non sfruttano la superiorità numerica

Forlì ( Forlì – Bra 1-1) – Forlì-Bra termina 1-1, con gli ospiti in dieci al 19’ del primo tempo per l’espulsione di Lia per intervento con piede a martello su Cavallini. Un rosso arrivato dopo la card utilizzata da Miramari. Il Forlì crea tanto ma non finalizza e al 75’ va in svantaggio: punizione laterale di Baldini e colpo di testa del capitano biancorosso Lorenzo Saporetti a beffare Martelli. Il pareggio del Forlì arriva all’84’ ed è un gioiello di Petrelli, che al 93’ mette sul destro di Lorenzo Saporetti un pallone solo da spingere in rete: incredibile l’errore del capitano che da un metro a porta vuota centra il palo.

Forlì – Bra

Gol: st 75′ Saporetti aut, 84′ Petrelli

Forlì:Martelli L., Manetti G., Saporetti L., Elia M., Cavallini G. (dal 42′ st Spinelli A.), De Risio C., Menarini F. (dal 25′ st Ripani D.), Franzolini A., Macri D. (dal 25′ st Saporetti L.), Petrelli E., Farinelli N. (dal 25′ st Coveri V.). In panchina: Calvani S., Coveri V., Giovannini A., Graziani G., Mandrelli N., Manuzzi F., Monaco C., Pellizzari S., Ripani D., Saporetti S., Scorza C., Spinelli A., Valentini F., Veliaj G.. All. Miramari

Bra: Renzetti D., Cannistra P., De Santis E., Sganzerla R., Lia D., Lionetti G., Maressa T. (dal 42′ st Cucciniello F. P.), Brambilla A. (dal 19′ st Campedelli R.), Morleo U. (dal 19′ st Rottensteiner B.), Baldini E. (dal 43′ st Tuzza S.), Di Biase G. (dal 1′ st Sinani I.). In panchina: Campedelli R., Chiabotto V., Chianese A., Cucciniello F. P., Dimatteo S., Franzini D., Gaglioti G., La Marca M., Minaj E., Rabuffi M., Rottensteiner B., Sinani I., Tuzza S.. All. Nisticò

Arbitro: Totaro di Lecce