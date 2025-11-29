Chiusura e multa per un negozio alimentare a Casale: gravi condizioni igienico sanitarie

Casale Monferrato (Al) – L’attività di vendita di generi alimentari in un esercizio commerciale di Casale è stata sospesa dopo gli accertamenti congiunti del Commissariato della Polizia di Stato, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, del Nas di Alessandria e della Polizia locale casalese. Al titolare sono state infatti contestate le gravissime condizioni igienico sanitarie riscontrate, la mancanza della tracciabilità dell’etichettatura dei prodotti, con informazioni obbligatorie utili al consumatore. Prevista una multa di 6mila euro e, a questa cifra, si aggiungerà una sanzione di altri 20 mila euro per avere impiegato un lavoratore in nero e per le numerose violazioni amministrative e penali. Infine è stato riscontrato il mancato aggiornamento di valutazione dei rischi, della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’autorizzazione per l’impianto di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori.