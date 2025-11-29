La Polizia arresta un uomo che minacciava l’ex compagna con un coltello

Torino – Momenti di paura nel quartiere Barriera di Milano, dove una donna ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita dall’ex compagno, introdottosi con la forza nella sua abitazione e armato di coltello. Determinante l’intervento immediato della Polizia di Stato, allertata dai vicini che avevano udito le urla della vittima. Gli agenti del Commissariato San Donato, giunti in pochi minuti sul posto, hanno trovato la porta d’ingresso danneggiata, segno evidente dell’effrazione compiuta dall’uomo per introdursi nell’appartamento.Dopo aver messo in sicurezza la vittima, gli agenti hanno effettuato un’accurata perlustrazione dell’alloggio. L’uomo è stato trovato nascosto all’interno dell’armadio della camera da letto, ancora in possesso del coltello utilizzato per minacciare la donna.Il soggetto è stato immediatamente arrestato per minacce aggravate e atti persecutori. Contestualmente, è stato anche denunciato per violazione di domicilio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.