La Regione Piemonte ha completato le nomine dei presidenti e dei consigli di gestione delle Aree Protette piemontesi

Torino – Con decreto del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sono stati nominati i presidenti e i componenti dei consigli degli Enti di gestione delle tre aree protette piemontesi per le quali era ancora in corso il completamento delle procedure di designazione.

Presidente del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sarà Alessandro Antonio Bellan, dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie Elio Pulzoni, dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese sarà Paolo Caviglia. Commenta Paolo Bongioanni (nella foto), assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte: “Auguro buon lavoro ai presidenti Bellan, Caviglia e Pulzoni e a tutti i componenti dei Consigli degli Enti di gestione. Con le loro nomine vanno così a completarsi gli organismi direttivi di tutti i parchi piemontesi, che possono entrare nella pienezza operativa. Ma soprattutto può avere inizio una nuova fase di lavoro e di coordinamento in cui vogliamo interpretare il patrimonio rappresentato dai parchi piemontesi non come strumento di pura conservazione, ma come straordinaria opportunità e strumento di sviluppo del territorio.

Attraverso la mia delega al Turismo metteremo a punto la modalità per sostenerli in questa evoluzione, individuando attraverso Atl e Consorzi la formula per veicolarli in modo ottimale sul mercato del turismo naturalistico e outdoor, affinché siano funzionali alla crescita del territorio e non – come qualcuno vorrebbe – un elemento di puro immobilismo e interdizione delle attività per perseguire politiche ambientalistiche estreme e improntate all’ideologia. Procederò quindi a breve a convocare le associazioni agricole affinché designino in tutti i parchi del Piemonte i loro rappresentanti, come previsto dalla normativa”.

Ecco tutti i componenti dei Consigli degli Enti di Gestione nominati dalla Regione, che resteranno in carica fino alla conclusione dell’attuale legislatura.

Aree protette dell’Appennino Piemontese Presidente: Caviglia Paolo Componente: Repetto Gian Luigi designato dal Comune di Bosio Componente: Chiesa Giovanni designato dal Comune di Carrega Ligure Componente: Briata Giacomo in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.



Aree protette delle Alpi Cozie Presidente: Pulzoni Elio Componente: Allora Roberta Componente: Rossi Luca Componente: Tabasso Remo Componente: Periale Simone Componente: Andrea Zussino in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

