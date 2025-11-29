Pallacanestro Serie A2 – Terzo periodo decisivo per l’Urania che sconfigge Cremona

Milano ( Urania Milano – Ferraroni Juve Cremona 84-78) –L’Urania Milano (4-10) conquista una vittoria importante nello scontro diretto di fondo classifica contro la JuVi Cremona (5-10), alla quinta sconfitta di fila. La squadra di coach Marco Cardani si impone per 84-78. Gli ospiti aprono la gara sul 2-11, e vanno alla pausa lunga al 20′ sul +11. Il terzo quarto ribalta la situazione: l’Urania piazza un break di 32-15 mettendo la testa avanti. Cremona affonda fino al -12 nel quarto periodo e non riesce più a rientrare. Per Milano ci sono 23 punti, 6 rimbalzi, 4 assist di Taylor, 17+9r di D’Almeida e gli 11 di Alessandro Gentile che aggiunge anche 5 rimbalzi e 5 assist. Dall’altra parte non bastano 16 di McConico e 10 a testa di Bortolin e Bartoli, in una gara poco brillante da parte di Billy Garrett.

Urania Milano – Ferraroni Juve Cremona

Parziali: 14-20/21-26/32-15/17-17

Urania Milano: 6 Amato, 34 Cavallero, 5 Gentile, 36 Morbillo, 1 Taylor, 14 Bracale, 13 D’Almeida, 18 Lomartire, 7 Lupusor, 11 Rashed, 32 Rogic, 43 Sabatini. Coach Cardani

Ferraroni Juve Cremona: 19 Allinei, 32 Bartoli, 55 Bortolin, 30 Garrett, 21 Vecchiola, 16 Barbante, 10 Del Cadmia, 8 Di Groce, 11 Fiodo, 3 Mcconico, 1 Panni, 6 Zugno. Coach Bechi