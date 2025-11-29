Tragedia nella notte, ragazzo precipita nel vuoto da un palazzo: morto 25 enne

Milano – Un ragazzo di 25 anni è morto, dopo essere precipitato da un palazzo che ospita un B&b in zona stazione Centrale, a Milano. Per il giovane, morto sul colpo dopo una caduta di una decina di metri, non c’è stato nulla da fare.La telefonata con la richiesta di soccorso è scattata intorno alle 23.30 da via Antonio da Recanate: l’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica ma per il ragazzo era ormai troppo tardi. Fatali le lesioni riportate nell’impatto.Sul posto sono intervenute anche le volanti della questura di Milano. Secondo quanto al momento emerso, si sarebbe trattato di un gesto volontario.