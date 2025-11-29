Truffe agli anziani: arrestati due uomini accusati di otto furti

Torino – La Polizia di Stato di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di due uomini di 36 e 41 anni, residenti nella provincia torinese, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino. I due indagati sono gravemente sospettati di aver messo a segno otto furti aggravati in abitazione, colpendo persone anziane tra marzo 2024 e marzo 2025 nei comuni di Grugliasco, Pinerolo, Vinovo e Rivoli.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini si presentavano alle vittime come falsi tecnici dell’impianto di riscaldamento, sostenendo la necessità di controllare termosifoni o tubature dell’acqua. Una volta ottenuto l’accesso alle abitazioni, approfittavano della vulnerabilità delle persone anziane per sottrarre gioielli, contanti e oggetti di valore, spesso legati a importanti ricordi familiari.Il valore complessivo del bottino recuperato – tra denaro, monili e altri beni preziosi – è stimato in circa 52.000 euro. Un danno economico significativo che si accompagna anche al forte impatto emotivo subito dalle vittime, quasi tutte di età avanzata.Alla luce dei gravi indizi raccolti, la Procura di Torino ha richiesto misure cautelari nei confronti dei due indagati. Il Tribunale ha accolto la richiesta, emettendo un provvedimento restrittivo – custodia cautelare in carcere per uno dei due e arresti domiciliari per l’altro.

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in ulteriori episodi analoghi registrati nella provincia.