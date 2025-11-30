Calcio Eccellenza – Non bastano le tre reti di Diop: ad Acqui finisce 3-3

Acqui Terme ( Acqui – Alessandria 3-3) – Partita rocambolesca quella andata in scena allo stadio Ottolenghi di Acqui Terme. Un punto che tiene distanti le inseguitrici e che sancisce il più sei in classifica sulla seconda. I grigi passano al 10’pt: al termine di un batti e ribatti Diop riceve palla davanti al portiere e segna il vantaggio ospite. Dopo 10′ l’Acqui perviene al pareggio: palla messa in mezzo dal fondo da Mazzarello che trova dalla parte opposta Saviozzi che in scivolata pareggia. Al 37′ rete annullata all’Alessandria: tiro da fuori di Nicco che entra in rete ma c’è posizione di fuorigioco di un attaccante. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo partono meglio i termali che trovano il vantaggio al 10’st: cross dalla trequarti di Saviozzi che supera Cesaretti e trova la testa di Atomei. Al 13′ rigore per i Grigi per un intervento di Abdlahna su Picone. Dal dischetto Diop calcia male e il portiere respinge. Un minuto più tardi però è 2-2: su un pallone verticale Diop si fa perdonare e trova la deviazione vincente. Negli ultimi minuti valanga di emozioni: al 40’st rigore per l’Acqui, il portiere intuisce ma il tiro è troppo angolato, Atomei, alla sua doppietta, fa esultare lo stadio. Un minuto dopo secondo rigore per i Grigi: Stavolta Diop è glaciale e, alla sua terza rete odierna, ristabilisce la parità.

Acqui – Alessandria

Gol: pt 10′ Diop, 20′ Saviozzi; st 10′ Atomei, 14′ Diop, 40′ Atomei, 42′ Diop

Acqui: 1 Rosti, 2 Abdlahnan(32′ Badano), 3 Martino, 4 Baretta, 5 Ventre, 6 Verdese, 7 Mazzarello (20’st Baldizzone), 8 A. Biglia, 9 Atomei, 10 G.Biglia, 11 Saviozzi (30’st Hysa). In panchina: 12 Bello, 14 Contraffatto, 16 Giachero, 17 Gillardo, 18 Cadario, 20 Carozzo. All. Malvicino

Alessandria: 22 Colla, 2 Cociobanu, 4 Morganti (22’st Merlo), 5 Tos, 6 Cesaretti, 8 Nicco, 9 Diop, 10 Grandoni, 11 Piana (23’st Cargiolli), 24 Cirio, 26 Ventre (1’st Picone). In panchina: 1 Menino, 3 Laureana, 17 Robbia, 20 Boveri, 23 Costanzo, 30 Bordini. All. Merlo

Arbitro: Matranga di Palermo