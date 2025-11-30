Calcio Serie A – Vittoria importante per l’Atalanta: Fiorentina spazzata via per 2-0

Bergamo ( Atalanta – Fiorentina 2-0) – Dopo tre sconfitte consecutive, l’Atalanta torna a sorridere in campionato: prima vittoria in Serie A con la Dea per Palladino, che piega 2-0 la Fiorentina alla New Balance Arena. La sfida si sblocca con il tiro-cross di Kossounou che al 41′ beffa De Gea, poi il tap-in di Lookman al 52′ dopo la parata dell’ex United su De Ketelaere indirizza ulteriormente il match. I bergamaschi salgono così a 16 punti, viola sempre ultimi a quota 6.Dopo il tris all’Eintracht, Palladino fa festa anche in campionato e centra il suo primo successo in Serie A da allenatore dell’Atalanta, proprio contro la sua ex Fiorentina: 2-0 alla New Balance Arena. Con due portieri così in forma, può sbloccarla solo un episodio casuale e arriva al 41′, con il cross sbagliato di Kossounou che entra in porta e beffa De Gea. Si va così all’intervallo sull’1-0 per la Dea.Nella ripresa arriva subito il raddoppio: al 51′, infatti, Lookman si fionda sulla parata di De Gea dopo il colpo di testa da corner di De Ketelaere e raddoppia. Subito dopo, i bergamaschi si scatenano ancora e l’autore del 2-0 pennella per de Roon, che però sbatte su De Gea. Al fischio finale, sospiro di sollievo per l’Atalanta, che dopo tre ko di fila torna a vincere. I punti sono 16, l’Europa è ancora lontana: ma è un ottimo inizio per Palladino. Ancora malissimo la Fiorentina, sempre ultima a 6 punti: il cambio di ritmo auspicato con l’arrivo di Vanoli, per i toscani, non è ancora arrivato.

Atalanta – Fiorentina

Gol: 41′ Kossounou, 7′ st Lookman

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kossounou , Hien (41′ st Kolasinac ), Djimsiti ; Bellanova , De Roon , Ederson (22′ st Pasalic ), Zappacosta (22′ st Zalewski ); De Ketelaere , Lookman (32′ st Sulemana ); Scamacca (32′ st Krstovic ). In panchina : Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor. All.: Palladino

Fiorentina (3-5-2): De Gea ; Pongracic , Marì (30′ st Comuzzo ), Ranieri ; Dodò (19′ st Fortini ), Mandragora , Fagioli (19′ st Gudmundsson ), Sohm (35′ st Richardson ), Parisi ; Piccoli (34′ st Ndour ), Kean . In panchina: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Viti, Kouadio. All.: Vanoli 5,5

Arbitro: Marcenaro