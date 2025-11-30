Calcio Serie B – Raggiunto all’ultimo il Monza dalla Juve Stabia: termina 2-2

Castellammare di Stabia ( Juve Stabia – Monza 2-2) – Nella quattordicesima giornata di Serie BKT il Monza conquista un buon punto sull’imbattuto campo della Juve Stabia: finisce 2-2 al Menti con Maistro che al 83’ acciuffa i Biancorossi. La capolista guadagna comunque un altro punto sul terzo posto portandosi a più quattro. La prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 16’ quando Candellone sfrutta la palla in verticale di Correia sulla destra e scarica un diagonale respinto dal grande ex Thiam.Il Monza è solido e al 19’ ammutolisce il Menti. Ciurria col sinistro pennella uno splendido tiro a giro che si stampa sul palo e rimbalza su Bellich, ma in agguato c’è Birindelli pronto ad appoggiare in rete per lo 0-1. Il Monza è sempre pericoloso quando attacca e al 27’ Pessina spaventa Confente col sinistro. La squadra di Bianco sembra in controllo del match, ma al 31’ arriva il pareggio delle Vespe, firmato da Candellone che fa esplodere il Menti. Si interrompe l’imbattibilità di Thiam, che era reduce da quattro gare consecutive senza subìre gol. Il pubblico di casa carica ulteriormente la squadra di Abate, che al 37’ ottiene un calcio di rigore per un discusso contatto tra Ravanelli e Candellone. Decisione che però viene giustamente ribaltata dopo l’intervento del Var. Niente fallo e niente rigore. All’intervallo è 1-1 al Menti. Bianco si gioca un triplo cambio al 61’ inserendo Keita, Petagna e Delli Carri. Mossa vincente perché proprio uno dei nuovi entrati, Andrea Petagna, riporta avanti il Monza. E’ il 68’ quando Izzo, alla centesima gara in biancorosso, pennella il cross da destra e l’attaccante anticipa Confente, insaccando di testa. La Juve Stabia sembra alle corde. Al 81’ Petagna va vicino alla doppietta con un tiro di poco alto. Le Vespe si salvano e vanno a segnare il 2-2 al 83’ con il gran sinistro di Maistro, imparabile per Thiam. E’ una bolgia al Menti e il finale diventa infuocato. Al 88’ Azzi si invola in contropiede calcia a botta sicura e trova il miracolo di Confente che manda in corner. Il punteggio non cambia più, e al Menti finisce con uno spumeggiante 2-2.

Juve Stabia – Monza

Gol: 19′ pt Birindelli, 31’Candellone; st 23’Petagna , 38′ Maistro,

Juve Stabia: Confente A., Bellich M., Giorgini A., Stabile G. (dal 25′ st Maistro F.), Carissoni L. (dal 37′ st Baldi M.), Mosti N. (dal 37′ st Leone G.), Correia O., Pierobon C. (dal 25′ st Cacciamani A.), Piscopo K., Gabrielloni A., Candellone L.. In panchina: Baldi M., Boer P., Cacciamani A., Ciammaglichella A., De Pieri G., Duca E., Leone G., Maistro F., Mannini M., Reale F., Signorini A. Allenatore: Abate

Monza: Thiam D., Izzo A. (dal 33′ st Lucchesi L.), Ravanelli L. (dal 16′ st Delli Carri F.), Carboni A., Birindelli S., Pessina M., Obiang P., Azzi P., Ciurria P. (dal 45’+1 st Maric M.), Mota D. (dal 16′ st Balde K.), Alvarez A. (dal 16′ st Petagna. In panchina: Bakoune A., Balde K., Capolupo S., Colombo L., Delli Carri F., Lucchesi L., Maric M., Petagna A., Pizzignacco S., Sardo J., Vailati A., Zeroli K. Allenatore: Bianco

Arbitro: Allegretta di Molfetta