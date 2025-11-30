Calcio Serie C – Pari tra Pro Vercelli e Inter U23

Monza ( Inter U23 – Pro Vercelli 1-1) – Dopo un primo tempo tutt’altro che semplice, l’Inter U23 è brava a reagire e a mettere in difficoltà una Pro Vercelli estremamente sul pezzo: finisce 1-1 a Monza. Nel primo tempo gli ospiti hanno dominato la partita, trovando subito il gol del vantaggio con Rutigliano. Poi Melgrati ha salvato più volte il risultato. Da segnalare l’infortunio di Prestia nel finale della prima frazione. Dopo l’intervallo tutt’altra musica, con i Nerazzurri in partita dal primo minuto, grazie anche ad un ottimo Topalovic. Al 64′ l’ autogol di El Bouchataoui ha ristabilito la parità. Nel finale poche emozioni. Nonostante ciò la squadra di Vecchi ha sicuramente provato a trovare il vantaggio, pur non avendo grandi occasioni.

Inter U23 – Pro Vercelli

Gol: 5′ Rutigliano , 64′ aut. El Bouchataoui

InterU23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia (dal 46′ Stante), Alexiou; Kamate, Kaczmarski (dal 72′ Zanchetta), Fiordilino, Bovo (dal 46′ Topalovic), David; Agbonifo (dall’80’ Lavelli), Spinaccè (dal 61′ Zuberek). In panchina: Raimondi, Adomavicius, Venturini, Zouin, Re Cecconi. All. Vecchi.

Pro Vercelli (4-3-3): Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Pino (dal 60′ Carosso); Iotti, El Bouchataoui (dall’83’ Haoudi), Burruano (dal 60′ O. Sow); Rutigliano (dal 60′ Huiberts), Akpa Akpro, A. Sow (dal 70′ Comi). A disposizione: Rosin, Livieri, Marchetti, Mallahi, Coppola, Ronchi, Tarantola, Anton. All. Santoni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata