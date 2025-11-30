Calcio Serie C – Torna alla vittoria la Juventus U23: sconfitto 1-0 il Perugia

Alessandria ( Juventus U23 – Perugia 1-0) – Torna a vincere la Juventus Next Gen. Ad Alessadria finisce 1-0 contro il Perugia e a risultare decisiva è la rete di Puczka che arriva a circa dieci minuti dal novantesimo. Un successo meritato quello ottenuto dai bianconeri che nel corso della gara hanno anche colpito un palo in apertura di ripresa con Anghelè.È l’equilibrio a essere il padrone indiscusso del primo quarto d’ora di gara ad Alessandria e, infatti, l’unico tentativo è quello dai 25 metri di Turicchia, neutralizzato in due tempi dal portiere del Perugia. Da segnalare soltanto sul finale di frazione una bella conclusione di destro di mezzo collo esterno di Faticanti – tra i più attivi in questa prima metà di partita – che sorvola di poco la traversa della porta di Gemello. All’intervallo le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 con il Perugia mai pericoloso dalle parti di Mangiapoco, eccezione fatta per un cross diventato un tiro, intorno alla mezz’ora.Diverso, invece, l’avvio di ripresa: dopo pochi secondi, infatti, c’è subito una grande occasione per sbloccare il punteggio ed è per la Juventus che colpisce un palo con Anghelè.La sensazione, però, è che con questa determinazione la Juventus possa sbloccare la gara e ciò accade proprio poco dopo il minuto 80 con il mancino di Puczka, abile a sfruttare la respinta del portiere perugino sul tentativo di Anghelè e a siglare l’1-0.Dopo sette, lunghi, minuti di recupero arriva il triplice fischio che permette ai ragazzi di Brambilla di festeggiare per la vittoria ritrovata.

Juventus U23 – Perugia

Gol: 37’ st. Puczka

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Gil, Puczka, Anghelè (45’ st. Okoro), Savio, Faticanti, Guerra (C) (49’ st. Pagnucco), Brugarello, Mazur, Turicchia, Cudrig (32’ st. Deme). In panchina : Bruno, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Bassino, Vacca, Crapisto, Van Aarle, Martinez, Perotti. Allenatore: Brambilla.

Perugia: Gemello, Angella (C), Montevago, Bacchin (14’ st. Matos), Dell’Orco (43’ st. Giardino), Bartolomei (22’ st. Broh Tonye), Tumbarello (43’ st. Ogunseye), Calapai, Riccardi, Megelaitis (14’ st. Torrasi), Manzari.In panchina : Moro, Vinti, Giunti, Terrnava, Tozzuolo, Giraudo. Allenatore: Tedesco.

Arbitro: Sacchi