Calcio Serie C – Vittoria netta per l’Atalanta U23: battuto 3-1 il Siracusa

Caravaggio ( Atalanta U23 – Siracusa 3-1) – La sfida fra Atalanta Under 23 e Siracusa, valida per la 16’ giornata di Lega Pro Sky wifi finisce sul con la vittoria dei nerazzurri per 3 a 1 e riscatta la sconfitta in Coppa Italia dei giorni scorsi. Dopo essere passati in svantaggio i Deini trovano la forza di pareggiare e ribaltare il risultato con una bella prestazione che ha permesso ai ragazzi di mister Luigi Pagliuca, oggi al posto di Bocchetti in panchina, di guadagnare l’intera posta in palio e tornare in zona playoff.La partita parte con l’immediato vantaggio degli ospiti grazie al calcio di rigore per un contatto fra Comi e Ba. L’arbitro decreta la massima punizione che conferma anche dopo aver consultato la FVS. Molina, al 12’, si incarica del tiro dal dischetto e spiazza Vismara. Il pareggio arriva in pieno recupero del primo tempo, al 48’, grazie al gol di testa di Levak bravo a deviare in porta il corner calciato dal capitano Panada. al 66’, arriva il gol del vantaggio atalantino con un gran sinistro di Navarro deviato da Bonacci che finisce in fondo al sacco. Alla mezz’ora Misitano cala il tris. Da un angolo calciato dal Siracusa, parte un perfetto contropiede, condotto dal centravanti nerazzurro che batte Farroni e porta il risultato sul 3 a 1. A questo punto la partita non ha più sussulti fino al triplice fischio finale del signor Vingo.

Atalanta U23 – Siracusa

Gol: pt 12′ Molina , 48’ Levak ; st 21′ Navarro, 30’ Misitano .

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Comi, Obrić, Navarro; Idele (38’ st Pounga), Levak, Panada (C) (38’ st Bergonzi), Ghislandi (5’ st Simonetto); Cortinovis (26’ st Manzoni), Cassa (15’ st Misitano); Cissé. In panchina: Torriani, Sassi, Berto, Riccio, Colombo, Bonanomi, Fiogbe, Vavassori. All. Luigi Pagliuca.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri; Candiano (C) (33’ st Gudelevicius), Ba (25’ st Frisenna); Parigini (42’ st Morreale), Limonelli (1’ st Frosali), Di Paolo (33’ st Guadagni); Molina. A disposizione: Sylla, Sapola, Falla, Contini, Catena, Krastev. All. Marco Turati.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa.