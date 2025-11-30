Calcio Serie D – Dopo tre vittorie consecutive arriva una sconfitta: al Coppi passa la Sanremese

Tortona ( Derthona – Sanremese 0-2) – Gara nettamente insufficiente, forse la peggiore da inizio anno, quella giocata dai Leoni sul terreno del Coppi al cospetto di una Sanremese parsa molto più in palla e reattiva che ha meritato la vittoria. I ragazzi di Buttu, che non aveva a disposizione Robotti e La Cava e porta in panchina con sè il nuovo acquisto Benedetti, non riescono per tutta la gara a pareggiare la foga agonistica mostrata dai matuziani e non pungono in attacco nemmeno quando il mister ligure schiera 4 punte per provare a ribaltare la situazione. Un passo falso si spera immediatamente rimediabile.La Sanremese sembra averne di più fin dal fischio di avvio e dopo appena 9’ va vicina alla rete con una azione di sfondamento e Arcidiacono che salva sulla linea a Cizza battuto. Ma il goal è nell’aria e arriva al 12’ con Andreis che riceve al limite dell’area, si gira e di sinistro fulmina Cizza sulla sinistra. Ci si aspetta una reazione dei bianconeri ma i liguri non mollano e guidati dal figlio d’arte Djorkaeff, pericoloso al 22’ con un bel diagonale, comandano gioco e ritmo. Il primo tiro verso la porta ligure porta la firma di Scalzi ma va fuori di poco. Al 38’ brutte notizie per Buttu che perde Perez per infortunio (sospetto stiramento) mentre nel finale il Derthona viene salvato dal palo.Nella ripresa la pressione ligure diminuisce leggermente, il Derthona prende campo con il suo gioco avvolgente e tenta di servire le 4 punte schierate da Buttu con lunghi lanci o sovrapposizioni ma non tira nemmeno una volta in porta e quando viene espulso Marcaletti per doppio giallo si fa notte. Djorkaeff imperversa nelle praterie del Coppi e prima va vicino al gran goal su azione personale e nel finale, incontenibile, serve l’assist per la doppietta di Andreis che manda i titoli di coda.

Derthona – Sanremese

Gol: pt 13′ Andreis; st 44′ Andreis

Derthona:E. Cizza, L. Gagliardi Torriero (60’ N. Turco), A. Daffonchio, E. Marcaletti, L. Disegni (46’ C. Nobile), D. Buongiorno, R. Perez (38’ F. Taverna), A. Arcidiacono, T. Gerbino, F. Scalzi (80’ S. Benedetti), A. Tocila (46’ F. Patti). In panchina: M. Mandrino, S. Farrauto, M. Battista, V. De Simone. All: Buttu Pietro

Sanremese: 22 Bohli, 4 Breagliano (48′ Slojkowski), 5 Garcia, 7 Djorkaeff, 13 Monticone, 15 Noto, 19 Girgi, 20 Cavaliere (75′ Santonocito), 28 Cepele, 30 Andreis (91′ Di Fino), 80 Pereira ( 84’Vindigni). In Panchina: 1 Gattuso, 21 Osuji, 27 Deda, 31 Cipriani, 72 Zagarese. All. Fossati

Arbitro: Norci di Arezzo