Calcio Serie D – Torna alla vittoria la Valenzana: espugnato Gozzano per 0-1

Gozzano ( Gozzano – Valenzana Mado 0-1) – Torna alla vittoria la Valenzana Mado che batte il Gozzano per zero a uno in trasferta. Allo scoccare del quarto minuto, si vede la Valenzana: proiezione di Greco, tiro sul primo palo con il giovane Cuka, sostituito di Aiolfi, a fare buona guardia. Un minuto e occasionissima per Doria, che dall’altezza del dischetto vede la sua conclusione a botta sicura deviata in angolo. Al 13’ Gozzano a centimetri dal vantaggio. Discesa di Monteleone, cross perfetto per Pavesi che non ci arriva di un soffio.Si ricomincia e dopo 3’ la Valenzanza Mado si porta in vantaggio: errore di Carollo, Toniato ne approfitta e si presenta a tu per tu con Cuka, trovando l’angolino basso per lo 0-1. Immediata la reazione della squadra di casa: azione alla mano di stile rugbystico, miracolo di Canegallo sulla conclusione a botta sicura di Sangiorgio. Ancora l’esterno di casa protagonista al 12’: stop perfetto, destro a giro largo di mezzo metro. Lettieri al 27’ fa gridare al gol lo stadio Allesina: il suo fendente finisce fuori di un nulla. Al terzo di recupero ci prova Pavesi: tiro centrale e facile preda di Canegallo.. Un minuto dopo, Pigato la tocca e Canegallo si supera con una parata clamorosa: sul prosiegueo dell’azione fuorigicio e proteste del Gozzaon con espulsione di Lunardon

Gozzano – Valenzana Mado

Gol: st 3′ Toniato

Gozzano: 1 Cuka, 3 Masetti (88′ Pigato), 4 Gemelli ( 83′ Giacometti), 10 Pavesi, 11 Sangiorgio, 21 Carollo, 27 Monteleone ( 67′ Di Giovanni), 28 Loiacono ( 24′ Bianchi), 29 Areco ( 67′ Sarpa), 33 Dalmasso, 34 Lettieri. In panchina: 12 Mora, 5 Casani, 17 Bonanno, 20 Hoxha. All. Lunardon

Valenza Mado: 12 Canegallo, 3 Ceccarini (76′ Torre), 5 Saidi, 7 Greco, 8 Maione, 10 Doria, 17 Ciliberto ( 67′ Ciletta), 20 Massaro ( 46′ Montini), 23 Veneri, 25 Toniato ( 54′ Manasiev), 28 West ( 62′ Gasti). In panchina: 22 Losa, 4 Chelli, 15 Ragni, 24 Bosco. All. Pellegrini

Arbitro: Airaghi di Legnano