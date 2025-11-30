Donna si spara in strada dopo lite con il compagno

Nole (To) – Litiga con il compagno per l’acquisto di un cavallo, scende in strada con la pistola e poi si spara alla testa: è successo intorno alle 17.30 di ieri in via Madonna della Neve, vicino alla zona industriale di Nole, in Canavese. La protagonista è una donna di 38 anni, trasportata in gravissime condizioni al vicino ospedale di Ciriè: i sanitari del 118 l’hanno caricata in ambulanza sotto gli occhi del compagno e dei residenti della zona, scesi in strada dopo aver sentito lo sparo. Sul caso indagano la procura di Ivrea e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Venaria Reale, arrivati a Nole insieme a medici e infermieri di Azienda Zero.Ma l’inchiesta è ancora all’inizio e ci sono ancora tanti punti interrogativi: sembra che la coppia abiti proprio lì in via Madonna della Neve e che ieri pomeriggio abbia litigato furiosamente. Per l’acquisto di un cavallo, a quanto pare. Di certo la lite è degenerata, con la donna che ha afferrato la pistola di un parente morto da anni. Lui aveva il porto d’armi, la 38enne no. Ma sapeva dove fosse custodita, è scesa in strada e si è sparata, almeno stando a quanto riferito dal compagno: lui sarebbe sceso dopo aver sentito il colpo, per poi chiamare il 118 una volta vista la donna stesa a terra con una ferita alla testa. Subito dopo sono arrivati i vicini di casa: gli investigatori hanno subito sentito le loro testimonianze, oltre ad avviare gli accertamenti sulla dinamica e a cercare eventuali telecamere che possano aver ripreso il presunto tentativo di suicidio.