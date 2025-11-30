Gli rubano 500 euro mentre preleva al centro commerciale

Milano – I poliziotti del commissariato Bonola nella mattinata di venerdì 28 novembre hanno arrestato, all’interno del centro commerciale, un 25enne accusato di furto pluriaggravato in concorso.Il giovane, con un complice, aveva osservato i movimenti di un pensionato di 85 anni intento a prelevare al bancomat. Quando l’uomo aveva già inserito il codice e lo sportello automatico stava per erogare il denaro, uno dei due ha distratto l’uomo.Il complice ha messo a terra dei soldi, due banconote che hanno fatto credere all’uomo gli fossero appena cadute. Il pensionato si è chinato per raccoglierle e proprio in quel momento – mentre i suoi soldi, quelli veri e molti di più venivano erogati dal bancomat – le banconote sono finite nelle mani del ladro che però, appunto, non è andato molto lontano.