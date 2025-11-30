Incendio in strada, furgone prende fuoco all’improvviso

Milano – Un furgone in fiamme in strada e una colonna di fumo nero che si è alzata a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Inganni (M1). L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 29 novembre, in via Inganni.La telefonata con la richiesta di intervento, poco dopo le 16, ha fatto accorrere in pochi attimi una squadra di vigili del fuoco del comando di Milano che hanno spento le fiamme. L’incendio ha distrutto il mezzo ma non si sono registrati feriti. Ignote al momento le cause all’origine del rogo.