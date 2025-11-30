Incidente stradale a Formigliana, due feriti trasportati in ospedale

Formigliana (Vc) – Ieri mattina, 29 Novembre, poco dopo le 5, la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli insieme al distaccamento volontario di Santhià è intervenuta a Formigliana a seguito di un’incidente tra due auto. Per cause in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando l’uscita di strada di una delle due auto coinvolte. I due feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale dall’ambulanza. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a illuminare la carreggiata per consentire i rilievi del caso da parte delle autorità. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri di Casanova Elvo e Stoppiana e un’ambulanza medicalizzata di Santhià.