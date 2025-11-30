Irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa: caccia ai responsabili

Torino –Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione all’interno della redazione del quotidiano La Stampa in via Lugaro a Torino. L’attacco si è verificato in occasione dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa dell’informazione libera, democratica e plurale. Come si legge in un articolo pubblicato sullo stesso giornale, un gruppo di manifestanti, staccati dal corteo a sostegno della Palestina libera, “in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna” ha forzato due porte della sede e, gridando “Giornalista terrorista, sei il primo della lista”, ha invaso la sede torinese del quotidiano. Dopo aver imbrattato i muri con scritte dicriminatorie, ha poi rovescitato libri, giornali e documenti sulle scrivanie e a terra. Intanto, i rappresentanti delle principali testate giornalistiche con sede a Torino sono stati convocati in prefettura in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.