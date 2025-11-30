Pallacanestro Serie A2 – Vittoria per il Torino Basket contro la capolista: 81-90 per Torino

Pesaro ( Victoria Libertas Pesaro – Torino Basket 81-90) –Impresa della Reale Mutua Basket Torino, che vince 81-90 sul campo della capolista Pesaro. Torino parte fortissimo, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 12 punti. Poi si tratta di contenere il ritorno di Pesaro e i gialloblu riescono a farlo nel modo migliore, mantenendo il vnataggio fino all’81-90 finale. La classifica della Reale Mutua comincia ad avere un volto diverso.Comunque, nonostante la sconfitta la formazione pesarese resta in testa alla classifica. Va detto che la formazione biancorossa non ha potuto disporre del suo play americano Felder bloccato, pare, da un dolore ad un piede. Nella sostanza Pesaro gioca, e non da oggi, con un americano in meno. Tornando al match: una gara che, tolti i primi minuti dove è salito in cattedra Bucarelli, Pesaro ha sempre guardato dal basso verso l’alto perché la formazione Biancorossa , nel massimo delle difficoltà, era sprofondata anche a meno 17 punti. Nella ripresa però Leka per bloccare proprio l’arma illegale Teague ha dovuto appiccicarli addosso proprio Tambone: sforzo difensivo che lo ha un po’ appannato poi in fase di attacco. Una partita a scacchi che ha vinto Moretti anche perché nei vari tentativi di trovare un giusto assetto tattico Leka si è appoggiato molto su Virgilio e quindi anche su Bertini, ma i due non hanno trovato frutti in fase di attacco.

Victoria Libertas Pesaro – Torino basket

Parziali: 17-29, 26-22, 19-22, 19-17

Victoria Libertas Pesaro: Matteo Tambone 24 (2/5, 5/6), Regimantas Miniotas 20 (10/12, 0/0), Lorenzo Bucarelli 16 (4/6, 2/4), Alessandro Bertini 6 (2/3, 0/5), Nicolo Virginio 5 (1/1, 1/4), Octavio Maretto 4 (2/7, 0/1), Stefano Trucchetti 4 (0/0, 1/3), Quirino De laurentiis 2 (1/3, 0/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Pietro Reginato 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0). Coach Leka

Reale Mutua Torino: Macio Teague 29 (6/12, 5/7), Federico Massone 18 (3/6, 3/3), Robert Allen 15

(6/11, 0/0), Matteo Schina 10 (3/6, 0/1), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 5 (1/3, 1/2), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Tortu’ 0 (0/2, 0/3), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti