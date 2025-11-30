Pallacanestro Serie B – Altra sconfitta per il Monferrato Basket: tonfo contro Vigevano

Vigevano ( Elachem Vigevano – Monferrato basket 105-85) – Dopo la sconfitta contro la Rucker San Vendemiano, la Novipiù cerca subito il riscatto affrontando a Vigevano, nella seconda partita esterna consecutiva, la Elachem di coach Stefano Salieri. I ducali, reduci invece dal turno di riposo, vogliono dimenticare la sconfitta contro Lumezzane. Nonostante la differenza di classifica, il primo tempo è equilibrato e ricco di spunti tecnici interessanti, anche se non giocato su ritmi elevati. Vigevano scava un piccolo vantaggio a metà del secondo quarto grazie alla pazienza di Corgnati e Verazzo, ma la Novipiù rimane in partita senza mai diminuire l’intensità e il livello di fisicità. Nel secondo tempo la Elachem controlla il gioco spegnendo, con Kancleris e Mazzantini, ogni tentativo di rimonta dei rossoblu. Il confronto finisce con un punitivo 105-85, gap troppo elevato per quanto si è visto in campo.

Elachem Vigevano – Monferrato basket

Parziali: 23-24; 55-40; 77-66

Elachem Vigevano: Mazzantini 20 (4/6, 3/3), Kancleris 20 (9/20), Zacchigna 19 (4/5, 2/4),Corgnati 16 (4/8, 2/2), Verazzo 11 (2/6, 2/5), Cucchiaro 8 (1/1, 2/2), Gajic 4 (2/2, 0/2), Diouf 4 (2/2), Boglio 3 (1/1, 0/4), Fiusco, Fantoma. Lucchini n.e. All. S. Salieri.

Monferrato basket: Martinoni 21 (6/9, 2/2), Caglio 14 (1/1, 3/4), Marcucci 12 (2/4, 2/3), Rupil 10 (2/4, 2/4), Guerra 8 (1/3, 2/4), Zanzottera 7 (2/7, 0/2), Osatwna 6 (0/1, 2/3), Dia 4 (0/2), Zangheri 3 (1/1 da tre), Osagie (0/1 da tre), Quaroni. Basta n.e. All. F. Corbani.