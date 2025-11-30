Pallacanestro Serie B Interregionale – Junior Casale rullata da Note di Siena

Siena ( Note di Siena – Junior Casale 90-56) – La Note di Siena archivia senza problemi (90-56) la pratica Casale Monferrato, aggiungendo alla propria classifica un’altra vittoria (sono sette di fila) che la mantiene a ridosso della vetta. Partita risolta in un batter d’occhi dalla formazione di coach Federico Vecchi, con la ribalta che tocca nei primi 20’ a Prosek (miglior marcatore con 20 punti in 18’ di utilizzo) e durante la ripresa a Jokic, per il quale dicono molto le cifre (8 su 10 dal campo più 8 rimbalzi) ma ancor più l’atteggiamento pauroso, a tratti remissivo, di tutti gli avversari che se lo trovano davanti sotto i tabelloni. Tutta da dimenticare, la prestazione dei piemontesi (21/63 al tiro e 25 palle perse spiegano quanto il viaggio in viale Sclavo sia stato a dir poco da incubo), riusciti nell’impresa di finire il match senza neppure un giocatore con il segno + nella casella del plus/minus.

Note di Siena – Junior Casale

Parziali: 22-9/ 47-28/66-44

Mens Sana: Pannini 9, Perin 9, Calviani 3, Cerchiaro 10, Yarbanga 8, Pucci 4, Cesaretti 2, Lodoli 4, Moretti, Nepi 4, Prosek 20, Jokic 17. All.Vecchi

Junior Casale: Bertaina 2, Sirchia 10, Alberione 10, Galdiolo 8, Comin, Avonto 12, Francione 2, Ruiu 5, Ravioli, Raiteri 3, Azzano 4, Buscaldi. All.Degiovanni