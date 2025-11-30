Pallavolo B1 – Seconda sconfitta consecutiva per l’Acrobatica: perde a Garlasco 3-1

Garlasco ( Garlasco Volley – Alessandria Volley 3-1) – Seconda sconfitta consecutiva per le ragazze dell’Acrobatica Alessandria nel campionato B1 Femminile di volley. La squadra di Bruno Napolitano ha perso 3-1 lo scontro al vertice con il Volley 2001 Garlasco: 25-14, 25-11, 23-25 e 25-20 i parziali. A fronte della contemporanea sconfitta di Mondovì contro la Florens ora Coveccia e compagne sono quarte a 17 punti.Ancora prive di Martina Balboni, le ragazze dell’Acrobatica stanno affrontando un momento delicato, dopo un ottimo avvio. Sabato prossimo alle 17 nuova trasferta contro Villa Cortese Milano.

Garlasco Volley – Alessandria Volley

Parziali: 25-14/25-11/23-25/25-20

Garlasco Volley: 1 Brandi, 4 Pasini, 4 Granieri, 6 Marini, 17 Cicogna, 3 Vecchi, 7 Gallina, 8 Di Tommaso, 9 Rosina, 11 Badini, 14 Antignano, 21 Guaschino, 10 De Martino, 13 Pecalli. Coach Mazzola

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano