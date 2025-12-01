Calcio Serie A – Non trova più la vittoria il Toro: battuto 2-1 a Lecce

Lecce ( Lecce – Torino 2-1) – Il Lecce ha battuto 2-1 il Torino nella sfida dell’ora di pranzo della 13a giornata di Serie A. Al Via del Mare i Giallorossi di Di Francesco hanno raccolto tre punti preziosi in chiave salvezza capitalizzando al massimo un blackout di due minuti della formazione di Baroni. Tra il 20′ e il 22′, infatti, sempre su assist di Berisha prima Coulibaly e poi Banda hanno trafitto la porta di Israel. La reazione del Torino è arrivata già nel primo, ma ha trovato sfogo solo a inizio ripresa con la rete di Che Adams al 57′. Non abbastanza per i granata che non vincono in campionato da cinque giornate e che nel recupero hanno gettato al vento la possibilità di pareggiare: Asllani si è fatto parare un rigore da Falcone.

Lecce – Torino

Gol: 20′ Coulibaly , 22′ Banda , 12′ st Adams

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Coulibaly , Ramadani , Berisha (37′ st Kaba ); Pierotti (20′ st Sottil ), Stulic (47′ st Ndaba ), Banda (20′ st Tete Morente ). In panchina .: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Perez, Helgason, Maleh, Sala, Camarda, Ndri. All.: Di Francesco .

Torino (3-5-2): Israel ; Tameze (15′ st Ngonge ), Maripan , Coco ; Pedersen (25′ st Lazaro ), Casadei , Asllani , Gineitis (37′ Zapata ), Nkounkou (25′ st Masina ); Vlasic (25′ st Aboukhlal ), Adams . In panchina .: Paleari, Popa, Ismajli, Biraghi, Dembele, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni

Arbitro: Mariani