Calcio Serie A – Una doppietta di Lautaro fa tornare l’Inter alla vittoria: Pisa sconfitto 0-2

Pisa (Pisa – Inter 0-2) – L’Inter non sbaglia a Pisa e si rialza. Dopo le sconfitte nel derby e in Champions contro l’Atletico, nella 13.ma giornata di Serie A la squadra di Chivu batte 2-0 gli uomini di Gilardino e si porta a 27 punti in classifica. Alla Cetilar Arena nel primo tempo ritmi alti, tanta pressione e poche azioni pericolose: da una parte ci prova Lautaro un paio di volte, dall’altra invece Piccinini non trova la porta da buona posizione. Nella ripresa poi Chivu cambia l’inerzia della gara con le sostituzioni e il “Toro” archivia la pratica con una grande doppietta (69′ e 83′) andando a bersaglio prima con un sinistro all’incrocio e poi con un tap-in vincente su assist di Barella.

Pisa – Inter

Gol: 69′ Lautaro , 38′ st Lautaro

Pisa (3-5-2): Scuffet; Albiol (35′ st Lorran), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (26′ st Leris), Aebischer, Marin, Angori (26′ st Tramoni); Meister (45′ st Buffon), Nzola (45′ st Moreo). In panchina: Nicolas, Vukovic, Højholt, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti. All.: Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (22′ st Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (22′ st Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (1′ st Zielinski), Dimarco; Thuram (22′ st Esposito), Lautaro (42′ st Carlos Augusto).In panchina: J. Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Maye. All.: Chivu

Arbitro: Guida