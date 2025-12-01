Drone con quattro cellulari si schianta sul carcere di Saluzzo

Saluzzo (Cn) –Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 novembre, un drone pilotato dall’esterno è stato intercettato dal sistema di controllo della Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo, prima di schiantarsi sul tetto del magazzino e dell’autoparco dell’istituto.La Polizia Penitenziaria, intervenuta con tempestività, ha individuato immediatamente il velivolo e attivato le procedure previste per casi di introduzione illecita di materiale dall’esterno. Il drone trasportava quattro telefoni cellulari ancora sigillati, fissati a una lenza di circa 150 metri, presumibilmente destinati ai detenuti.