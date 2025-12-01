Finisce con l’auto in un dirupo: recuperata dai Vigili del Fuoco

Gavi (Al) – È terminata bene una situazione complicata che ieri sera, domenica 30 novembre 2025, poco prima delle 21, ha visto protagonista una automobilista. La donna ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un dirupo all’altezza del guado di Gavi. Nonostante l’incidente la signora è uscita dal mezzo ma non è poi riuscita a risalire verso la strada. Alcune persone l’hanno sentita urlare e hanno quindi chiamato i Vigili del Fuoco che sono rapidamente arrivati sul posto per recuperare la donna.Nonostante la brutta avventura l’automobilista, bagnata e infreddolita, ha riportato solo qualche graffio.