Incidente a Quattordio nella notte: muore un 29enne di Rocchetta Tanaro

Quattordio (Al) – Stefano Cassinelli stava tornando a casa, in frazione Mogliotti, tra Rocchetta e Masio. Con lui in macchina anche una ragazza di ventisei anni che ora si trova ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento alle 2 di notte l’auto sarebbe andata fuori strada e finita in un campo. I due giovani sono rimasti intrappolati nelle lamiere dell’auto. Cassinelli è morto sul colpo per il forte impatto, mentre la ragazza ha riportato diversi traumi. Dopo essere stata rianimata è stata trasportata in codice rosso al Cto di Torino con l’elisoccorso notturno. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato di Alessandria e Asti, carabinieri, vigili del fuoco e l’elisoccorso di Azienda Zero. Ora la ragazza si trova in coma farmacologico. Cassinelli lavorava in un negozio – officina che s occupa di vendita e manutenzione di moto nella zona industriale di Quarto Inferiore, frazione astigiana. Appassionato di motocross, aveva gareggiato come pilota in campionati italiani e regionali, aggiudicandosi diverse gare. Ora tutta Rocchetta Tanaro, paese nell’astigiano di cui era originario, e il mondo degli appassionati di moto piangono la sua morte.