Ragazza di 24 anni violentata in pieno centro a Milano: fermato un ragazzo nei pressi di un locale

Milano- Una donna sarebbe stata vittima di violenza sessuale nella notte fra sabato 29 e domenica 30 novembre intorno alle 3, in pieno centro a Milano, non lontano da piazza Vetra, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. È stato denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, incensurato, di 22 anni. La ragazza, 24 anni, è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, dove c’è un centro protetto legato a questi casi, il Soccorso violenza sessuale e domestica (Svsed). Areu 118 è intervenuto con un’ambulanza. La violenza sarebbe avvenuta sul cofano di un’auto parcheggiata in via Crocefisso (angolo via della Colma), è stato detto dalla giovane nella denuncia. La 24enne ha chiamato subito aiuto: sul posto è immediatamente giunta una pattuglia del Nucleo radiomobile. Il presunto autore era stato nel frattempo fermato dal personale addetto alla sicurezza del locale.La strada, in quel punto, ha una rientranza poco illuminata in corrispondenza dell’ingresso di due palazzi e di un’aiuola. Fino alle 6.15 sono proseguiti i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale dell’Arma per ricostruire l’accaduto, anche con l’ausilio di telecamere e testimonianze.