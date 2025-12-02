Anziano investito da un’auto, muore poco dopo in ospedale

Novara – Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre a Novara, dove un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un’auto.L’incidente è avvenuto in via Monte Rosa: l’83enne stava per raggiungere il marciapiede quando è stato colpito da un veicolo in transito. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi mentre sul posto è intervenuto il personale del 118.Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi: è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara, dove è morto poco dopo il suo arrivo. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.